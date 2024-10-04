В Баку обсудили роль технологий в сокращении выбросов парниковых газов

4 октября 2024, 12:34

В рамках Бакинской климатическое недели состоялась сессия на тему "Революция в понимании выбросов парниковых газов – роль эмпирических данных, искусственного интеллекта и передовой аналитики".

Как передает Report, модератором сессии выступил директор Центра передового опыта в исследованиях, разработках и инновациях Бакинского государственного университета Али Нагиев.

Генеральный директор "Advanced Technology Group" Аслан Башир-заде отметил, что важнейший источник эмпирических данных – это исторические данные: "Сейчас мы используем новые технологии для мониторинга выбросов, включая спутниковые снимки и дроны. Искусственный интеллект помогает эффективно обрабатывать большие объемы данных. В этом году мы реализовали специальный проект для SOCAR и видим, что появляются новые технологии для управления выбросами. Мы должны не только использовать зарубежные разработки, но и разрабатывать собственные решения. Планируем внедрить технологию дистанционного управления выбросами газа".

Рена Гумбатова, руководитель отдела водорода и зеленых технологий Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики, подчеркнула, что агентство разрабатывает методы на основе искусственного интеллекта для сбора данных о выбросах: "Мы работаем над национальной стратегией мобильности, стремясь улучшить прогнозирование. В рамках этого проекта активные потребители энергии в Азербайджане уже используют солнечные панели на зданиях".

Специалист Центра геоинформационных систем "Азеркосмос" Салех Набиев сообщил, что организация занимается мониторингом климатических изменений: "Мы отслеживаем изменения ледников, а также влияние изменения климата на Каспийское море и речные бассейны".