В Баку обсудили механизм трансграничного углеродного регулирования

В Государственной налоговой службе (ГНС) Азербайджана состоялся круглый стол на тему "Механизм трансграничного углеродного регулирования" (CBAM).

В Государственной налоговой службе (ГНС) Азербайджана состоялся круглый стол на тему "Механизм трансграничного углеродного регулирования" (CBAM).

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в мероприятии приняли участие международные эксперты, специалисты по климатическому финансированию, представители государственных структур, бизнеса и аудиторских компаний.

Заместитель начальника ГНС Самира Мусаева отметила, что встреча была направлена на углубленное изучение требований нового инструмента климатической политики CBAM, предложенного Европейским Союзом, выявление возможных трудностей и поиск решений для эффективной подготовки. Она подчеркнула значимость баланса между климатическими целями и экономическим развитием.

Модератором встречи выступил специалист Гарвардского университета Илай Сандлер. Презентации представили партнер компании Ernst & Young Касиа Клачинска Льюис и партнер PwC Надя Пикард.

Участники обсудили влияние CBAM на глобальный и национальный бизнес, законодательные требования ЕС и готовность производителей и экспортеров к этим изменениям. Отмечалось, что механизм может способствовать борьбе с изменением климата, но его успешность зависит от справедливых глобальных подходов и учета принципов устойчивого развития.