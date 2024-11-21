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В Баку обсудили экологически устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата

В Баку обсудили экологически устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов принял участие в мероприятии на тему "Экологически устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата", организованном Федеральным агентством водных ресур
COP29
21 ноября 2024 г. 16:00
В Баку обсудили экологически устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов принял участие в мероприятии на тему "Экологически устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата", организованном Федеральным агентством водных ресурсов России в рамках COP29.

Как сообщает Report, в своем выступлении Заур Микаилов затронул глобальные вызовы и стратегические приоритеты, а также сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере управления водными ресурсами.

Он подчеркнул важность развития устойчивого и интегрированного подхода в управлении водными ресурсами и внедрения адаптивных моделей в условиях климатических изменений.

Председатель отметил, что Агентство активно реализует инициативы, направленные на укрепление международного сотрудничества и долгосрочное сохранение экологического баланса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Dəyişən iqlim şəraitində ekoloji cəhətdən davamlı su idarəetməsi” mövzusunda tədbir keçirilib

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