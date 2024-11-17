В Баку начался второй день Парламентской встречи, проводимой в рамках COP29

В Баку начался второй день Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В Баку начался второй день Парламентской встречи, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report , в рамках мероприятия проходит сессия под названием "Решение климатической уязвимости: продвижение всестороннего и справедливого подхода к климатическим действиям".

Основываясь на информации о реальных последствиях изменения климата, эта сессия даст парламентариям возможность более глубоко изучить, как решать специфические уязвимости различных стран, таких как малые островные государства, горные и не имеющие выхода к морю страны.

В этом контексте будут обсуждаться некоторые важные особенности таких сред, как природа и биоразнообразие, которые важны для устойчивого развития, и как их можно сохранить и использовать для решения проблемы изменения климата.

Сессия также будет способствовать межпоколенческому диалогу по вопросам изменения климата.

Отметим, что в мероприятии принимают участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, около 330 участников, включая 12 спикеров и вице-спикеров, а также более 160 членов парламента.