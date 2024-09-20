В Баку на COP29 будет задействовано 350 электробусов

На время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку будет задействовано 350 электробусов.

На время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку будет задействовано 350 электробусов.

Как передает Report, об этом говорится в публикации председательства COP29 в соцсети Х.

Отмечается, что в подготовке к COP29, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку, достигнут значительный прогресс.

"Последние ключевые обновления включают скорое завершение работ на Бакинском [Олимпийском] стадионе, где приоритет отдается устойчивости и доступности. Кроме того, будет задействовано 350 электрических маршрутных автобусов для облегчения транспортировки, дополнительно 4 000 помещений через bnetwork и временный медиа-центр, предназначенный для улучшения глобального освещения", - говорится в сообщении.

Председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29 и главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова подчеркнула приверженность обеспечению бесперебойной работы для всех участников, уделяя при этом особое внимание устойчивому развитию.

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать мир в Баку!", - говорится в публикации.