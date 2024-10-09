О нас

В Баку была проведена информационная сессия для азербайджанских НПО по Зеленой зоне на COP29

В Баку была проведена информационная сессия для азербайджанских НПО по Зеленой зоне на COP29 Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29 провело информационную сессию для НПО по Зеленой зоне на COP29.
COP29
9 октября 2024 г. 21:16
В Баку была проведена информационная сессия для азербайджанских НПО по Зеленой зоне на COP29

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29 провело информационную сессию для НПО по Зеленой зоне на COP29.

Как сообщает Report, в сессии приняли участие исполнительный директор Агентства господдержки НПО, член Организационного комитета COP29 Айгюн Алиева, член Координационного совета Операционной компании COP29 Аян Наджаф, советник министра экологии и природных ресурсов, член Программного комитета Минэкологии Мурад Новбаров, а также более 50 представителей азербайджанских НПО.

В ходе мероприятия участников проинформировали о возможностях, которые открываются для НПО в рамках Зеленой зоны COP29. Организаторы сессии также ответили на вопросы представителей НПО.

Напомним, что 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдёт в Баку с 11 ноября по 22 ноября 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке QHT-lər üçün COP29-da Yaşıl Bölgə ilə bağlı informasiya sessiyası təşkil olunub

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi