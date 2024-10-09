В Баку была проведена информационная сессия для азербайджанских НПО по Зеленой зоне на COP29

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29 провело информационную сессию для НПО по Зеленой зоне на COP29.

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29 провело информационную сессию для НПО по Зеленой зоне на COP29.

Как сообщает Report, в сессии приняли участие исполнительный директор Агентства господдержки НПО, член Организационного комитета COP29 Айгюн Алиева, член Координационного совета Операционной компании COP29 Аян Наджаф, советник министра экологии и природных ресурсов, член Программного комитета Минэкологии Мурад Новбаров, а также более 50 представителей азербайджанских НПО.

В ходе мероприятия участников проинформировали о возможностях, которые открываются для НПО в рамках Зеленой зоны COP29. Организаторы сессии также ответили на вопросы представителей НПО.

Напомним, что 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдёт в Баку с 11 ноября по 22 ноября 2024 года.