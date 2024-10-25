В Баку будут созданы 9 информационных центров для участников COP29

В Баку с ноября будут созданы 9 информационных центров для участников COP29, 7 из которых будут расположены в городе, а 2 - в направлении аэропортов.

В Баку с ноября будут созданы 9 информационных центров для участников COP29, 7 из которых будут расположены в городе, а 2 - в направлении аэропортов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель отдела обслуживания посетителей Азербайджанской операционной компании COP29 Илькин Джавадов.

По его словам, проведение климатической конференции COP29 на самом высоком уровне и обеспечение удобства гостей - это одна из главных миссий.

"В связи с этим устанавливаются указатели и информационные знаки, на транспортных средствах, предназначенных для гостей и участников, будут размещены специальные временные знаки. Кроме того, на территории аэропорта и станции метро "Короглу" будут размещены информационные указатели. Благодаря этому посетители смогут быстрее найти место проведения мероприятия".

Джавадов добавил, что создана цифровая карта для поиска территорий вокруг места проведения мероприятия: "Посетители смогут найти на карте любую точку".