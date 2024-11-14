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В Бакинском порту установят фотоэлектрическую систему на солнечной энергии

В Бакинском порту установят фотоэлектрическую систему на солнечной энергии ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и малазийская компания Citiqlobal планируют подписать контракт на установку фотоэлектрической системы мощностью 5,4 МВт, работающей на солнечной энергии.
COP29
14 ноября 2024 г. 17:55
В Бакинском порту установят фотоэлектрическую систему на солнечной энергии

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и малазийская компания Citiqlobal планируют подписать контракт на установку фотоэлектрической системы мощностью 5,4 МВт, работающей на солнечной энергии.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЗАО Талех Зиядов заявил на "Климатической платформе бизнеса, инвестиций и филантропии COP29".

По его словам, проект направлен на сокращение выбросов углерода, повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников. По завершении установки cистемы порт получит статус "зеленого" порта.

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Версия на английском языке Solar photovoltaic system to be installed at Baku Port
Версия на азербайджанском языке Bakı limanında günəş enerjisi ilə işləyən fotovoltaik qurğu quraşdırılacaq

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