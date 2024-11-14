В Бакинском порту установят фотоэлектрическую систему на солнечной энергии

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и малазийская компания Citiqlobal планируют подписать контракт на установку фотоэлектрической системы мощностью 5,4 МВт, работающей на солнечной энергии.

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и малазийская компания Citiqlobal планируют подписать контракт на установку фотоэлектрической системы мощностью 5,4 МВт, работающей на солнечной энергии.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЗАО Талех Зиядов заявил на "Климатической платформе бизнеса, инвестиций и филантропии COP29".

По его словам, проект направлен на сокращение выбросов углерода, повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников. По завершении установки cистемы порт получит статус "зеленого" порта.