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В Азербайджане субсидируются проценты по кредитам, предоставленным предпринимателям в связи с организацией СОР29

В Азербайджане субсидируются проценты по кредитам, предоставленным предпринимателям в связи с организацией СОР29 Президент Ильхам Алиев подписал Указ о субсидировании процентов по кредитам, предоставленным кредитными организациями предпринимателям в рамках проектов, которые будут реализованы в Азербайджанской Республике в 2024 году в рамках 29-й сессии Конференции С
COP29
1 февраля 2024 г. 21:10
В Азербайджане субсидируются проценты по кредитам, предоставленным предпринимателям в связи с организацией СОР29

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о субсидировании процентов по кредитам, предоставленным кредитными организациями предпринимателям в рамках проектов, которые будут реализованы в Азербайджанской Республике в 2024 году в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Как сообщает Report, Указом утвержден "Порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики по кредитам, полученным в кредитных организациях в манатах".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COP29-un təşkili ilə əlaqədar sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə faizlər subsidiyalaşdırılır

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