В Азербайджане субсидируются проценты по кредитам, предоставленным предпринимателям в связи с организацией СОР29

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о субсидировании процентов по кредитам, предоставленным кредитными организациями предпринимателям в рамках проектов, которые будут реализованы в Азербайджанской Республике в 2024 году в рамках 29-й сессии Конференции С

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о субсидировании процентов по кредитам, предоставленным кредитными организациями предпринимателям в рамках проектов, которые будут реализованы в Азербайджанской Республике в 2024 году в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Как сообщает Report, Указом утвержден "Порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики по кредитам, полученным в кредитных организациях в манатах".