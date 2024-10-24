В Азербайджане стартовал Международный фестиваль Green STEAM

В Азербайджане стартовал Международный фестиваль Green STEAM, посвященный популяризации науки и технологий с фокусом на экологию.

В Азербайджане стартовал Международный фестиваль Green STEAM, посвященный популяризации науки и технологий с фокусом на экологию.

Как сообщает Report, мероприятие проходит при организации проекта STEAM Azerbaijan и поддержке председательства COP29 и Министерства науки и образования.

Выступивший на открытии фестиваля министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие является авторитетным и значимым событием в сфере образования.

"STEAM Azerbaijan - один из важнейших проектов в сфере образования в стране. Главная цель преподавания STEAM - подготовить будущее поколение к новым вызовам", - отметил министр.

Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи заявила, что особое внимание к зеленым технологиям в рамках фестиваля STEAM в преддверии COP29 имеет большое значение.

Руководитель проекта STEAM Azerbaijan Играр Назаров подчеркнул, что в финальном этапе фестиваля этого года примут участие более 900 участников в составе 244 команд.

В ходе двухдневного фестиваля состоятся тренинги, посвященные темам изменения климата и устойчивости, которые организуют специалисты Азербайджанской операционной компании COP29.

Основная цель фестиваля - традиционное продвижение образования на основе STEAM, развитие у получающих образование навыков XXI века, выявление творческих способностей учащихся, а также проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане и оздоровление окружающей среды с применением подхода на основе STEAM в связи с объявлением 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в нашей стране, поощрение инновационных решений и проектов по эффективному использованию водных ресурсов и альтернативных источников энергии.

Фото: Самира Гасанова