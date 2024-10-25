О нас

В Азербайджане с ноября начнет действовать колл-центр COP29

В Азербайджане с ноября начнет действовать колл-центр COP29 В Азербайджане с ноября начнет действовать колл-центр COP29.
COP29
25 октября 2024 г. 15:16
В Азербайджане с ноября начнет действовать колл-центр COP29

В Азербайджане с ноября начнет действовать колл-центр COP29.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил руководитель отдела обслуживания посетителей Азербайджанской операционной компании COP29 Илькин Джавадов.

По его словам, колл-центр предназначен для информирования граждан и гостей столицы по вопросам, связанным с данной климатической конференцией.

"Посетители, гости, участники смогут получить ответы на интересующие их вопросы посредством телефонного звонка, через WhatsApp и Telegram", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Call center to be created to raise COP29 awareness in Baku
Версия на азербайджанском языке COP29-la bağlı məlumatlılığın artırılması üçün Çağrı Mərkəzi yaradılacaq

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi