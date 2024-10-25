В Азербайджане с ноября начнет действовать колл-центр COP29

В Азербайджане с ноября начнет действовать колл-центр COP29.

В Азербайджане с ноября начнет действовать колл-центр COP29.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил руководитель отдела обслуживания посетителей Азербайджанской операционной компании COP29 Илькин Джавадов.

По его словам, колл-центр предназначен для информирования граждан и гостей столицы по вопросам, связанным с данной климатической конференцией.

"Посетители, гости, участники смогут получить ответы на интересующие их вопросы посредством телефонного звонка, через WhatsApp и Telegram", - сказал он.