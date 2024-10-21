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В Азербайджане разрабатывается единая платформа ESG

В Азербайджане разрабатывается единая платформа ESG Разрабатывается единая платформа Азербайджана по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG - Environmental, Social and Governance).
COP29
21 октября 2024 г. 17:01
В Азербайджане разрабатывается единая платформа ESG

Разрабатывается единая платформа Азербайджана по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG - Environmental, Social and Governance).

Как сообщает Report, об этом сказала представитель компании PwC Azerbaijan Лейла Садыхова на семинаре на тему "Понимание и анализ отчетов по ESG (экологическому, социальному и корпоративному управлению)" в Баку.

По ее словам, единая платформа будет обнародована до 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре этого года: "Основная цель платформы - создание единого хаба, чтобы люди с общими интересами могли общаться друг с другом".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın vahid ESG platforması hazırlanır

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