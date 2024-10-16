О нас

В Азербайджане планируют создать Ассоциацию университетов

В Азербайджане планируют создать Ассоциацию университетов 10:57
COP29
16 октября 2024 г. 11:21
В Азербайджане планируют создать Ассоциацию университетов

Ассоциация университетов Азербайджана будет создана в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде на конференции "Вода и гендерное равенство" в Университете АДА.

Он отметил, что, согласно некоторым отчетам, Азербайджан входит в группу стран, подверженных риску с точки зрения сокращения водных ресурсов и возникающих рисков для населения.

Исмаилзаде подчеркнул важность роли университетов в решении водных проблем и обратил внимание на совместную деятельность высших учебных заведений: "Университеты будут работать вместе по вопросам климата, распределять ресурсы и проводить совместные исследования".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində Azərbaycan universitetlərinin birgə assosiasiyası yaradılacaq

Самое читаемое

Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
11 октября 2024 г. 04:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi