В Азербайджане планируют создать Ассоциацию университетов

10:57

Ассоциация университетов Азербайджана будет создана в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде на конференции "Вода и гендерное равенство" в Университете АДА.

Он отметил, что, согласно некоторым отчетам, Азербайджан входит в группу стран, подверженных риску с точки зрения сокращения водных ресурсов и возникающих рисков для населения.

Исмаилзаде подчеркнул важность роли университетов в решении водных проблем и обратил внимание на совместную деятельность высших учебных заведений: "Университеты будут работать вместе по вопросам климата, распределять ресурсы и проводить совместные исследования".