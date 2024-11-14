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В Азербайджане отсутствует законодательная база по "зеленым облигациям"

В Азербайджане отсутствует законодательная база по "зеленым облигациям" В Азербайджане отсутствует законодательная база по "зеленым облигациям".
COP29
14 ноября 2024 г. 15:28
В Азербайджане отсутствует законодательная база по зеленым облигациям

В Азербайджане отсутствует законодательная база по "зеленым облигациям".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления ОАО PAŞA Bank Бахруз Нагиев на мероприятии "Перспективы климатического финансирования в Южном Кавказе и Центральной Азии" в рамках COP29.

По его словам, интерес к "зеленым облигациям" существовал и до COP29, однако главной причиной, препятствующей их развитию, является отсутствие законодательной базы в нашей стране.

"Без соответствующей законодательной базы "зеленые облигации" не могут быть представлены на рынок. В связи с этим проводится работа с законодательными органами, должны быть разработаны правильные решения, чтобы при выпуске облигаций на рынок не возникало проблем", - сказал он.

Нагиев добавил, что "зеленые облигации" - это инструмент, требующий долгосрочного финансирования.

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