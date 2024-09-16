О нас

В Астане прошла презентация Бакинской глобальной платформы прозрачности климата

В Астане прошла презентация Бакинской глобальной платформы прозрачности климата Созданная по инициативе Азербайджана в рамках COP29 Бакинская глобальная платформа прозрачности климата (BTP) представлена в столице Казахстана Астане в рамках мероприятия в связи с подготовкой двухлетних отчетов прозрачности (BTR) по Центральной Азии, Юж
COP29
16 сентября 2024 г. 14:07
В Астане прошла презентация Бакинской глобальной платформы прозрачности климата

Созданная по инициативе Азербайджана в рамках COP29 Бакинская глобальная платформа прозрачности климата (BTP) представлена в столице Казахстана Астане в рамках мероприятия в связи с подготовкой двухлетних отчетов прозрачности (BTR) по Центральной Азии, Южному Кавказу и Восточной Европе.

Как сообщает Report, в обучающем семинаре приняли участие более 50 специалистов, ответственных за подготовку BTR по упомянутому региону.

Партнерами при организации мероприятия выступили Агентство содействия международному развитию (AIDA) Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Агентство международного развития Казахстана (KazAID), Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC), Программа развития ООН (UNDP), Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на церемонии открытия мероприятия проинформировала присутствующих о председательстве Азербайджана на COP29 и реализуемых в связи с этим глобальных инициативах, включая BTP.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, советник президента Республики Казахстан, специальный представитель по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейманова, а также представители UNFCCC и других международных организаций выразили поддержку председательству Азербайджана на COP29 и высоко оценили усилия страны в области прозрачности климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAstana hosts presentation of Baku Global Climate Transparency Platform
Версия на азербайджанском языке ФотоAstanada COP29 sədrliyinin təşəbbüsü olan Bakı Qlobal İqlim Şəffaflığı Platformasının təqdimatı keçirilib

Экслюзивные новости

Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi