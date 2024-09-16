В Астане прошла презентация Бакинской глобальной платформы прозрачности климата

Созданная по инициативе Азербайджана в рамках COP29 Бакинская глобальная платформа прозрачности климата (BTP) представлена в столице Казахстана Астане в рамках мероприятия в связи с подготовкой двухлетних отчетов прозрачности (BTR) по Центральной Азии, Юж

Созданная по инициативе Азербайджана в рамках COP29 Бакинская глобальная платформа прозрачности климата (BTP) представлена в столице Казахстана Астане в рамках мероприятия в связи с подготовкой двухлетних отчетов прозрачности (BTR) по Центральной Азии, Южному Кавказу и Восточной Европе.

Как сообщает Report, в обучающем семинаре приняли участие более 50 специалистов, ответственных за подготовку BTR по упомянутому региону.

Партнерами при организации мероприятия выступили Агентство содействия международному развитию (AIDA) Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Агентство международного развития Казахстана (KazAID), Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC), Программа развития ООН (UNDP), Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на церемонии открытия мероприятия проинформировала присутствующих о председательстве Азербайджана на COP29 и реализуемых в связи с этим глобальных инициативах, включая BTP.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, советник президента Республики Казахстан, специальный представитель по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейманова, а также представители UNFCCC и других международных организаций выразили поддержку председательству Азербайджана на COP29 и высоко оценили усилия страны в области прозрачности климата.