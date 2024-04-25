О нас

В АГУНП в рамках COP29 проходит международная конференция

В АГУНП в рамках COP29 проходит международная конференция Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) в рамках “Года солидарности во имя зеленого мира” и COP29 провел двухдневную Международную научно-техническую конференцию на тему “Современные проблемы технологии макромолекулярных
COP29
25 апреля 2024 г. 20:45
В АГУНП в рамках COP29 проходит международная конференция

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) в рамках “Года солидарности во имя зеленого мира” и COP29 провел двухдневную Международную научно-техническую конференцию на тему “Современные проблемы технологии макромолекулярных соединений”.

Как сообщает Report, конференция также была посвящена 60-летию кафедры “Органические вещества и технология высокомолекулярных соединений”.

В церемонии открытия конференции приняли участие ученые из Азербайджана, Турции, России, Беларуси, Казахстана, Египта, Малайзии и других стран, а также представители министерств науки и образования, экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по науке и высшему образованию, депутаты, ректоры вузов, руководители научных институтов, промышленных предприятий.

На конференции будут представлены около 170 научных статей и более 220 тезисов, 24 статьи будут опубликованы в журналах, индексируемых в международной справочной базе Web of Science.

Конференция завершит свою работу 26 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоADNSU-da COP29 çərçivəsində beynəlxalq konfrans keçirilir

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев пригласил Шарля Мишеля на COP29
Президент Ильхам Алиев пригласил Шарля Мишеля на COP29
25 апреля 2024 г. 15:58
Мухтар Бабаев: Финансирование борьбы с изменением климата - одна из самых сложных тем климатической дипломатии
Мухтар Бабаев: Финансирование борьбы с изменением климата - одна из самых сложных тем климатической дипломатии
25 апреля 2024 г. 14:01
Президент СOP29: Азербайджан понимает, что должен подавать пример в борьбе с изменением климата
Президент СOP29: Азербайджан понимает, что должен подавать пример в борьбе с изменением климата
25 апреля 2024 г. 13:30
АПБА выявило нарушения в 93 объектах торговли и общепита в ходе мониторингов в преддверии СОР29
ФотоАПБА выявило нарушения в 93 объектах торговли и общепита в ходе мониторингов в преддверии СОР29
25 апреля 2024 г. 12:59
Начался прием заявок для организации павильонов на COP29 в Баку
Начался прием заявок для организации павильонов на COP29 в Баку
24 апреля 2024 г. 23:05
Президент Ирака приглашен к участию в COP29
Президент Ирака приглашен к участию в COP29
24 апреля 2024 г. 20:49
Венгерский эксперт: СОР29 дает Азербайджану возможность продемонстрировать свои достижения
Венгерский эксперт: СОР29 дает Азербайджану возможность продемонстрировать свои достижения
24 апреля 2024 г. 18:22
В рамках конференции в Лачыне обсуждены инициативы в области ВИЭ
ФотоВ рамках конференции в Лачыне обсуждены инициативы в области ВИЭ
24 апреля 2024 г. 17:34
В Лачыне проходит конференция с участием иностранных экспертов из 30 стран
ФотоВ Лачыне проходит конференция с участием иностранных экспертов из 30 стран
24 апреля 2024 г. 12:46
Начался визит представителей мозговых центров мира в Карабах
ФотоНачался визит представителей мозговых центров мира в Карабах
24 апреля 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi