В АГУНП в рамках COP29 проходит международная конференция

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) в рамках “Года солидарности во имя зеленого мира” и COP29 провел двухдневную Международную научно-техническую конференцию на тему “Современные проблемы технологии макромолекулярных

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) в рамках “Года солидарности во имя зеленого мира” и COP29 провел двухдневную Международную научно-техническую конференцию на тему “Современные проблемы технологии макромолекулярных соединений”.

Как сообщает Report, конференция также была посвящена 60-летию кафедры “Органические вещества и технология высокомолекулярных соединений”.

В церемонии открытия конференции приняли участие ученые из Азербайджана, Турции, России, Беларуси, Казахстана, Египта, Малайзии и других стран, а также представители министерств науки и образования, экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по науке и высшему образованию, депутаты, ректоры вузов, руководители научных институтов, промышленных предприятий.

На конференции будут представлены около 170 научных статей и более 220 тезисов, 24 статьи будут опубликованы в журналах, индексируемых в международной справочной базе Web of Science.

Конференция завершит свою работу 26 апреля.