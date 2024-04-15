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В Абу-Даби обсудят вопросы внедрения климатических технологий на Глобальном юге к COP29

В Абу-Даби обсудят вопросы внедрения климатических технологий на Глобальном юге к COP29 В Абу-Даби состоится мероприятие "Инновационная зона" (Innovation Zone Program), где будут обсуждаться вопросы внедрения климатических технологий на Глобальном юге к COP29 и др.
COP29
15 апреля 2024 г. 11:48
В Абу-Даби обсудят вопросы внедрения климатических технологий на Глобальном юге к COP29

В Абу-Даби будет организована "Инновационная зона" (Innovation Zone Program), в рамках которой будут обсуждаться вопросы внедрения климатических технологий на Глобальном юге к COP29 и другие сопутствующие вопросы.

Как передает Report, дискуссии пройдут в рамках Всемирного саммита по энергетике будущего, который пройдет в столице ОАЭ с 16-18 апреля.

Мероприятие, организованное совместно с Masdar city, будет включать в себя серию отраслевых дискуссий с участием новаторов и экспертов демонстрирующих важнейшие климатические решения, по мере того как мировое сообщество будет развивать прогресс, достигнутый на COP28.

В программу мероприятия войдут следующие темы: масштабирование инноваций в области климатических технологий на глобальном Юге (16 апреля), ОАЭ - глобальный центр климатических технологий (17 апреля), расширение возможностей малых и средних предприятий для устойчивого будущего (18 апреля).

Опираясь на итоги COP28, 1-й день мероприятия будет посвящен продвижению внедрения климатических технологий на Глобальном юге к COP-29.

Во второй день будут представлены технологии и стратегии, разработанные в ОАЭ и формирующие будущее климатических технологий.

Третий день будет посвящен расширению прав и возможностей малых и средних предприятий для устойчивого будущего. В этот же день компания Masdar проведет мероприятие, посвященное инструментам, ресурсам и историям успеха, которые могут помочь этим динамичным предприятиям активно участвовать в движении к нулевому выбросу углеродов и получать от этого выгоду.

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Версия на азербайджанском языке Əbu-Dabidə COP29-la bağlı Qlobal Cənubda iqlim texnologiyalarının tətbiqi müzakirə ediləcək
Версия на английском языке Abu Dhabi to host debates on implementation of climate technologies in Global South before COP29

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