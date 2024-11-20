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Увеличилась доля импортируемых в Азербайджан электрических транспортных средств

Увеличилась доля импортируемых в Азербайджан электрических транспортных средств Доля импортируемых в Азербайджан электрических транспортных средств выросла с 0,19% в 2021 году до 3,5% в 2023 году.
COP29
20 ноября 2024 г. 20:54
Увеличилась доля импортируемых в Азербайджан электрических транспортных средств

Доля импортируемых в Азербайджан электрических транспортных средств выросла с 0,19% в 2021 году до 3,5% в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на высокоуровневом круглом столе, проведенном Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана в Синей зоне в десятый день COP29 в рамках дня "Урбанизация / Транспорт / Туризм".

В ходе презентации "Проделанная работа и достигнутые результаты по стимулированию оборота экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры" было отмечено, что доля импортируемых электрических транспортных средств выросла с 0,19% в 2021 году до 3,5% в 2023 году.

Была подчеркнута важность мероприятий, проводимых ОАО "Азеришыг", в сфере развития инфраструктуры зарядки электромобилей, а также работы Единой платформы электрозарядки. Отмечено, что благодаря усилиям ОАО "Азеришыг", других государственных организаций и частного сектора установлено более 300 зарядных устройств для электромобилей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana idxal olunan elektrik nəqliyyat vasitələrinin xüsusi çəkisi artıb

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