Увеличилась доля импортируемых в Азербайджан электрических транспортных средств

Доля импортируемых в Азербайджан электрических транспортных средств выросла с 0,19% в 2021 году до 3,5% в 2023 году.

Доля импортируемых в Азербайджан электрических транспортных средств выросла с 0,19% в 2021 году до 3,5% в 2023 году.

Как сообщает Report , об этом было заявлено на высокоуровневом круглом столе, проведенном Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана в Синей зоне в десятый день COP29 в рамках дня "Урбанизация / Транспорт / Туризм".

В ходе презентации "Проделанная работа и достигнутые результаты по стимулированию оборота экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры" было отмечено, что доля импортируемых электрических транспортных средств выросла с 0,19% в 2021 году до 3,5% в 2023 году.

Была подчеркнута важность мероприятий, проводимых ОАО "Азеришыг", в сфере развития инфраструктуры зарядки электромобилей, а также работы Единой платформы электрозарядки. Отмечено, что благодаря усилиям ОАО "Азеришыг", других государственных организаций и частного сектора установлено более 300 зарядных устройств для электромобилей.