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Установлен порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий по кредитам в связи с проведением COP29

Установлен порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий по кредитам в связи с проведением COP29 Установлен порядок выдачи процентных субсидий предпринимателям по кредитам, полученным в манатах от кредитных организаций на проекты, предполагаемые к реализации в Азербайджанской Республике в 2024 году в связи с проведением 29-й сессии Конференции Сторон
COP29
1 февраля 2024 г. 20:55
Установлен порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий по кредитам в связи с проведением COP29

Президент Ильхам Алиев подписал указ о субсидировании процентов по кредитам, выдаваемым кредитными организациями предпринимателям в рамках проектов, реализуемых в связи с организацией в 2024 году Азербайджанской Республикой 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Как передает Report, согласно указу, в рамках проектов, реализуемых в связи с организацией 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения в Азербайджанской Республике, проценты, начисленные по кредитам, полученным предпринимателями в банках – резидентах и небанковских кредитных организациях в манатах, субсидируются через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики.

Утверждается "Порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики по кредитам, полученным в кредитных организациях в манатах".

Определено, что субсидия предоставляется предпринимателям по процентам, начисленным по кредитам в манатах, полученным в кредитных организациях с 1 января по 1 декабря 2024 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерство экономики в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим указом, должно организовать субсидирование процентов через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики и решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству финансов в соответствии с данным указом, в целях обеспечения субсидирования выплачиваемых процентов через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики, следует принять меры для включения необходимых средств в госбюджет, начиная с 2025 года.

Государственное агентство по туризму должно в течение 10 (десяти) дней утвердить форму и порядок выдачи подтверждающего документа, предусмотренного настоящим указом.

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Версия на азербайджанском языке COP29-la əlaqədar sahibkarlara kreditlər üzrə faiz subsidiyalarının verilməsi qaydası müəyyənləşib

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