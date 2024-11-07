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Университет Рединга представит исследования в области климата на COP29

Университет Рединга представит исследования в области климата на COP29 Университет Рединга представит свои передовые исследования по климату на COP29 в Баку, который пройдет с 11 по 22 ноября.
COP29
7 ноября 2024 г. 09:36
Университет Рединга представит исследования в области климата на COP29

Университет Рединга (Великобритания) представит свои исследования по климату на COP29 в Баку, который пройдет с 11 по 22 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на вуз, команда Института Уокера при университете Рединга организует это мероприятие в Баку одновременно с подключением онлайн-участников из кампуса Whiteknights.

"Мировому сообществу необходимо принять срочные меры для адаптации к изменению климата и его смягчения. Наша задача - обеспечить, чтобы эти решения основывались на надежных научных данных, особенно для поддержки уязвимых стран" – сказала профессор Розалинд Корнфорт, директор института.

На протяжении почти десятилетия институт Уокера имеет аккредитацию официального наблюдателя COP. В этом году он организует в Баку два официальных мероприятия: по трансграничным климатическим рискам и реализации Декларации COP28, направленной на оказание помощи и восстановление в пострадавших от климатических изменений регионах. Мероприятия состоятся 14 ноября с 18:30 до 20:00 в Голубой зоне и 16 ноября с 13:00 до 15:00 в Павильоне ООН.

Кроме того, молодые ученые Университета Рединга примут участие в работе Студии действий по климату COPCAS, которая позволяет удаленно обсуждать глобальную климатическую политику.

Минасазова Лала

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Версия на английском языке University of Reading to showcase research on climate at COP29

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