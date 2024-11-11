UNIDO: Международное сообщество должно работать сообща для достижения консенсуса по финансированию борьбы с изменением климата

Признателен председательствующему на COP29 Азербайджану за то, что Баку сделал тему финансирования приоритетом климатической конференции.

Признателен председательствующему на COP29 Азербайджану за то, что Баку сделал тему финансирования приоритетом климатической конференции.

Об этом Report заявил заместитель генерального директора и управляющий директор Директората технического сотрудничества и устойчивого промышленного развития UNIDO Цзоу Цыюн (Zou Ciyong).

"В течение многих лет мы обсуждали вопрос о финансировании мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, но, к сожалению, в этом вопросе по-прежнему существует большой пробел. Несмотря на расхождения во взглядах и интересах, международное сообщество должно работать сообща, чтобы поддержать дипломатию, достичь консенсуса по финансированию борьбы с изменением климата, которое, как я думаю, направлено на то, чтобы особо уязвимые страны и группы населения действительно адаптировались к меняющемуся климату. Так что для нас проблема не только в одной или двух странах или сообществах. На самом деле это проблема всего человечества. Поэтому я думаю, что у всех нас должно быть чувство ответственности. Это играет свою роль", - сказал он.

Цзоу Цыюн подчеркнул, что, говоря о финансировании необходимо задумываться о наименее развитых странах, для обеспечения помощи в борьбе с климатическими изображениями.

"Сейчас климатическое финансирование служит не только общественному благу, но и планете. Необходимы понимать, что, если вы инвестируете раньше, вы также получите конкурентное преимущество. И это также имеет отношение к конкурентоспособности вашей отрасли, вашей экономики. Кроме того, нам также необходимо поддерживать тех, кто отстает, особенно наименее развитые страны. У них нет доступа к финансовым технологиям, и тогда они остаются позади. Я думаю, что они наиболее уязвимы к изменению климата. Таким образом, в дополнение к тем странам, у которых есть ресурсы, которые им необходимо инвестировать, я думаю, также необходимо оказать поддержку наименее развитым странам в адаптации к изменению климата или в преобразовании их экономики устойчивым образом", - добавил он.