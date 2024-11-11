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UNIDO: Международное сообщество должно работать сообща для достижения консенсуса по финансированию борьбы с изменением климата

UNIDO: Международное сообщество должно работать сообща для достижения консенсуса по финансированию борьбы с изменением климата Признателен председательствующему на COP29 Азербайджану за то, что Баку сделал тему финансирования приоритетом климатической конференции.
COP29
11 ноября 2024 г. 12:26
UNIDO: Международное сообщество должно работать сообща для достижения консенсуса по финансированию борьбы с изменением климата

Признателен председательствующему на COP29 Азербайджану за то, что Баку сделал тему финансирования приоритетом климатической конференции.

Об этом Report заявил заместитель генерального директора и управляющий директор Директората технического сотрудничества и устойчивого промышленного развития UNIDO Цзоу Цыюн (Zou Ciyong).

"В течение многих лет мы обсуждали вопрос о финансировании мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, но, к сожалению, в этом вопросе по-прежнему существует большой пробел. Несмотря на расхождения во взглядах и интересах, международное сообщество должно работать сообща, чтобы поддержать дипломатию, достичь консенсуса по финансированию борьбы с изменением климата, которое, как я думаю, направлено на то, чтобы особо уязвимые страны и группы населения действительно адаптировались к меняющемуся климату. Так что для нас проблема не только в одной или двух странах или сообществах. На самом деле это проблема всего человечества. Поэтому я думаю, что у всех нас должно быть чувство ответственности. Это играет свою роль", - сказал он.

Цзоу Цыюн подчеркнул, что, говоря о финансировании необходимо задумываться о наименее развитых странах, для обеспечения помощи в борьбе с климатическими изображениями.

"Сейчас климатическое финансирование служит не только общественному благу, но и планете. Необходимы понимать, что, если вы инвестируете раньше, вы также получите конкурентное преимущество. И это также имеет отношение к конкурентоспособности вашей отрасли, вашей экономики. Кроме того, нам также необходимо поддерживать тех, кто отстает, особенно наименее развитые страны. У них нет доступа к финансовым технологиям, и тогда они остаются позади. Я думаю, что они наиболее уязвимы к изменению климата. Таким образом, в дополнение к тем странам, у которых есть ресурсы, которые им необходимо инвестировать, я думаю, также необходимо оказать поддержку наименее развитым странам в адаптации к изменению климата или в преобразовании их экономики устойчивым образом", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке UNIDO: İqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin maliyyələşdirilməsi üzrə konsensusa nail olmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyət birlikdə işləməlidir - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке UNIDO: Int'l community must join efforts to reach consensus on climate finance

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