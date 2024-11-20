UNECE: Средний коридор можно превратить в полностью цифровой и гармонизированный маршрут

Средний коридор путем целенаправленных усилий можно превратить в полностью цифровой и гармонизированный маршрут, что позволит снизить затраты и повысить прозрачность.

Средний коридор путем целенаправленных усилий можно превратить в полностью цифровой и гармонизированный маршрут, что позволит снизить затраты и повысить прозрачность.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан на министерском круглом столе, посвященном устойчивому цифровому Среднему коридору, в рамках COP29.

Она добавила, что Средний коридор, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, является одним из стратегических маршрутов с большим потенциалом для устойчивого и цифрового развития.

Молчан также подчеркнула, что на фоне быстрых глобальных изменений транспортный и торговый секторы сталкиваются с беспрецедентными проблемами, от изменений в цепочках поставок до климатических воздействий, что подчеркивает срочную необходимость цифровизации транспортных коридоров.