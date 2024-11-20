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UNECE: Средний коридор можно превратить в полностью цифровой и гармонизированный маршрут

UNECE: Средний коридор можно превратить в полностью цифровой и гармонизированный маршрут Средний коридор путем целенаправленных усилий можно превратить в полностью цифровой и гармонизированный маршрут, что позволит снизить затраты и повысить прозрачность.
COP29
20 ноября 2024 г. 16:53
UNECE: Средний коридор можно превратить в полностью цифровой и гармонизированный маршрут

Средний коридор путем целенаправленных усилий можно превратить в полностью цифровой и гармонизированный маршрут, что позволит снизить затраты и повысить прозрачность.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан на министерском круглом столе, посвященном устойчивому цифровому Среднему коридору, в рамках COP29.

Она добавила, что Средний коридор, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, является одним из стратегических маршрутов с большим потенциалом для устойчивого и цифрового развития.

Молчан также подчеркнула, что на фоне быстрых глобальных изменений транспортный и торговый секторы сталкиваются с беспрецедентными проблемами, от изменений в цепочках поставок до климатических воздействий, что подчеркивает срочную необходимость цифровизации транспортных коридоров.

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