Уна Мэй Гордон: Ожидаем позитивных результатов переговоров о финансировании на COP29

Международный институт климата и развития ожидает хороших итогов переговоров о финансировании на предстоящей в Баку конференции СОР29.

Международный институт климата и развития ожидает хороших итогов переговоров о финансировании на предстоящей в Баку конференции СОР29.

Об этом Report об этом сказала представитель института Уна Мэй Гордон на полях Pre-COP29 в Баку.

По ее словам, сегодняшняя министерская встреча по климату в рамках Pre-COP29 является важным мероприятием.

"Это не переговорная площадка, в том смысле, что у нас нет заранее подготовленных речей. Платформа призвана укрепить доверие между сторонами", - сказала Гордон.

Гордон отметила, что по итогам COP29 ожидает роста климатического финансирования, в частности в Фонд потерь и ущерба.