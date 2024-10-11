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Уна Мэй Гордон: Ожидаем позитивных результатов переговоров о финансировании на COP29

Уна Мэй Гордон: Ожидаем позитивных результатов переговоров о финансировании на COP29 Международный институт климата и развития ожидает хороших итогов переговоров о финансировании на предстоящей в Баку конференции СОР29.
COP29
11 октября 2024 г. 10:14
Уна Мэй Гордон: Ожидаем позитивных результатов переговоров о финансировании на COP29

Международный институт климата и развития ожидает хороших итогов переговоров о финансировании на предстоящей в Баку конференции СОР29.

Об этом Report об этом сказала представитель института Уна Мэй Гордон на полях Pre-COP29 в Баку.

По ее словам, сегодняшняя министерская встреча по климату в рамках Pre-COP29 является важным мероприятием.

"Это не переговорная площадка, в том смысле, что у нас нет заранее подготовленных речей. Платформа призвана укрепить доверие между сторонами", - сказала Гордон.

Гордон отметила, что по итогам COP29 ожидает роста климатического финансирования, в частности в Фонд потерь и ущерба.

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Версия на азербайджанском языке Una Mey Qordon: COP29-da iqlim maliyyəsi ilə bağlı danışıqlardan müsbət nəticələr gözləyirik
Версия на английском языке Una May Gordon expects positive results from COP29 financing talks

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