UN Women: В климатическом финансировании должны учитываться гендерные аспекты

Гендерное равенство и борьба с изменением климата неразрывно связаны, поэтому в центре принимаемых на COP29 решений должны стоять расширение прав и возможностей женщин.

Гендерное равенство и борьба с изменением климата неразрывно связаны, поэтому в центре принимаемых на COP29 решений должно стоять расширение прав и возможностей женщин.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказала руководитель отдела по расширению экономических прав и возможностей в UN Women Джемима Ндзюки.

"Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию должна учитывать гендерные аспекты и быть доступной для массовых и феминистских организаций, которые находятся на переднем крае борьбы с климатическим кризисом", — отметила Ндзюки.

Она подчеркнула, что женщины несут непропорционально большую нагрузку в сфере неоплачиваемого труда по дому и уходу, который усиливается из-за изменения климата. В среднем женщины тратят на такую работу на 2,5 часа больше, чем мужчины.

По ее словам, UN Women активно сотрудничает с правительствами, продвигая меры, направленные на гендерное равенство в климатической политике, доступ женщин к достойной работе и социальной защите, а также преобразование систем ухода.

"Мы стремимся обеспечить инвестиции в инфраструктуру ухода - от детских центров до чистой энергии, - а также сокращение гендерного разрыва в оплате труда, чтобы женщины, работающие в секторе ухода, получали одинаковую оплату за равный труд", - добавила Ндзюки.