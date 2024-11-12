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Умуд Мирзоев: Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30

Умуд Мирзоев: Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30 Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30, который пройдет в следующем году в Бразилии.
COP29
12 ноября 2024 г. 20:03
Умуд Мирзоев: Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30

Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30, который пройдет в следующем году в Бразилии.

Об этом в заявлении Report сказал президент Международного фонда "Евразия пресс" Умуд Мирзоев.

"Проведение COP29 имеет большое значение для Азербайджана, поскольку это способствует продвижению нашей страны и позволяет поднимать важные для Азербайджана вопросы. Хотя следующая климатическая конференция пройдет в Бразилии, в ее повестке также будут темы, обсуждаемые на COP29 в Азербайджане," - подчеркнул он.

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Версия на английском языке IEPF: Topics discussed at COP29 will be included in COP30 agenda
Версия на азербайджанском языке Umud Mirzəyev: "COP29-da müzakirə olunan mövzular COP30-da gündəmdə olacaq"

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