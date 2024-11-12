Умуд Мирзоев: Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30

Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30, который пройдет в следующем году в Бразилии.

Обсуждаемые на COP29 темы войдут в повестку COP30, который пройдет в следующем году в Бразилии.

Об этом в заявлении Report сказал президент Международного фонда "Евразия пресс" Умуд Мирзоев.

"Проведение COP29 имеет большое значение для Азербайджана, поскольку это способствует продвижению нашей страны и позволяет поднимать важные для Азербайджана вопросы. Хотя следующая климатическая конференция пройдет в Бразилии, в ее повестке также будут темы, обсуждаемые на COP29 в Азербайджане," - подчеркнул он.