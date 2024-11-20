Умайра Тагиева: В настоящее время Азербайджана готовит цели для обновленного NDC 3.0

Азербайджан полностью привержен продвижению климатических действий и достижению наших национальных целей. В прошлом году была поставлена амбициозная цель сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Азербайджан полностью привержен продвижению климатических действий и достижению наших национальных целей. В прошлом году была поставлена амбициозная цель сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Как передает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Мы также обязались увеличить долю возобновляемой энергии в общей установленной мощности на 30% к 2030 году в соответствии с глобальными усилиями по ограничению потепления до 1,5 градусов. Зоны зеленой энергии, созданные в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване, будут напрямую способствовать смягчению последствий, особенно в энергетическом секторе", - заявила она.

В настоящее время Азербайджана готовит цели для обновленного NDC 3.0, отметила она. "Новый документ определит детальные стратегии по сокращению выбросов в ключевых отраслях. Они также интегрируют климатические соображения, международные стратегии и политику, чистую окружающую среду и зеленый рост.

"Мы подготовили наш первый двухгодичный отчет по прозрачности, демонстрирующий приверженность Азербайджана международным климатическим соглашениям и подчеркивает преданность подотчетности и укреплению доверия. Как страна, высоко уязвимая к воздействию изменения климата, адаптация является для нас главным приоритетом", - подчеркнула она.

По ее словам, недавно разработанный национальный план адаптации определяет комплексные стратегии для решения ключевых проблем, особенно в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами и прибрежными зонами, и, конечно же, снижении риска стихийных бедствий.

В заключение замминистра призвала всех использовать COP29 как платформу для значимого прогресса и долгосрочных результатов.