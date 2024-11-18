Умайра Тагиева: Принятие Декларация по решению проблемы Каспия станет важным итогом мероприятия

Каспийский регион представляет собой уникальную природную среду с богатым биоразнообразием и экосистемой. Однако в последние десятилетия он столкнулся с серьезными экологическими проблемами - уровень Каспия близок к самому низкому за всю историю наблюдени

Каспийский регион представляет собой уникальную природную среду с богатым биоразнообразием и экосистемой. Однако в последние десятилетия он столкнулся с серьезными экологическими проблемами - уровень Каспия близок к самому низкому за всю историю наблюдений.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на мероприятии "Снижение уровня воды в Каспийском море в свете изменения климата".

"Экстремальные погодные явления, увеличение частоты стихийных бедствий и изменения в биоразнообразии – все это требует совместных усилий для адаптации к новым реалиям. За последние 30 лет уровень Каспия снизился почти на 2,5 метра, а в последние годы ежегодное снижение достигло тревожных 20-30 сантиметров. Это быстрое обмеление вызывает серьезные экологические и экономические риски, требующие немедленных действий", - сказала У. Тагиева.

По ее словам, недавно подготовленный UNEP доклад "Колебания Каспийского моря и изменение климата" дает важное понимание сложной взаимосвязи между изменением климата, региональной гидрологией и снижением уровня моря. Среди ключевых выводов – острая необходимость в скоординированных трансграничных исследованиях для решения различных последствий изменения уровня моря для экосистем, экономики и инфраструктуры.

Экологические проблемы Каспийского моря требуют скоординированных и решительных действий, сказала замминистра. "Принятие Декларации об укреплении сотрудничества по решению проблемы снижения уровня воды в Каспийском море станет важным результатом этого мероприятия. Она демонстрирует нашу общую региональную приверженность работе, определяет план совместных действий, поддерживаемых экспертными знаниями, технологиями и финансовой помощью.

Совместные действия - это единственный способ обеспечить здоровое и процветающее будущее для Каспийского региона, заключила она.