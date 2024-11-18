О нас

Умайра Тагиева: Принятие Декларация по решению проблемы Каспия станет важным итогом мероприятия

Умайра Тагиева: Принятие Декларация по решению проблемы Каспия станет важным итогом мероприятия Каспийский регион представляет собой уникальную природную среду с богатым биоразнообразием и экосистемой. Однако в последние десятилетия он столкнулся с серьезными экологическими проблемами - уровень Каспия близок к самому низкому за всю историю наблюдени
COP29
18 ноября 2024 г. 09:48
Умайра Тагиева: Принятие Декларация по решению проблемы Каспия станет важным итогом мероприятия

Каспийский регион представляет собой уникальную природную среду с богатым биоразнообразием и экосистемой. Однако в последние десятилетия он столкнулся с серьезными экологическими проблемами - уровень Каспия близок к самому низкому за всю историю наблюдений.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на мероприятии "Снижение уровня воды в Каспийском море в свете изменения климата".

"Экстремальные погодные явления, увеличение частоты стихийных бедствий и изменения в биоразнообразии – все это требует совместных усилий для адаптации к новым реалиям. За последние 30 лет уровень Каспия снизился почти на 2,5 метра, а в последние годы ежегодное снижение достигло тревожных 20-30 сантиметров. Это быстрое обмеление вызывает серьезные экологические и экономические риски, требующие немедленных действий", - сказала У. Тагиева.

По ее словам, недавно подготовленный UNEP доклад "Колебания Каспийского моря и изменение климата" дает важное понимание сложной взаимосвязи между изменением климата, региональной гидрологией и снижением уровня моря. Среди ключевых выводов – острая необходимость в скоординированных трансграничных исследованиях для решения различных последствий изменения уровня моря для экосистем, экономики и инфраструктуры.

Экологические проблемы Каспийского моря требуют скоординированных и решительных действий, сказала замминистра. "Принятие Декларации об укреплении сотрудничества по решению проблемы снижения уровня воды в Каспийском море станет важным результатом этого мероприятия. Она демонстрирует нашу общую региональную приверженность работе, определяет план совместных действий, поддерживаемых экспертными знаниями, технологиями и финансовой помощью.

Совместные действия - это единственный способ обеспечить здоровое и процветающее будущее для Каспийского региона, заключила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: Xəzərin dayazlaşması ciddi ekoloji və iqtisadi risklər yaradır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi