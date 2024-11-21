Умайра Тагиева: Объединяя усилия в рамках Рио-конвенций, мы можем достичь большего

Успех инициативы трех конвенций Рио зависит от общего обязательства превратить идеи в реальные действия.

Успех инициативы трех конвенций Рио зависит от общего обязательства превратить идеи в реальные действия.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на мероприятии "Инициатива Рио-Трио: Повышение межконвенционных знаний для устойчивых экосистем" в рамках COP29.

Тагиева подчеркнула, что инициатива Рио-Трио - это не только партнерство, но и символ коллективного действия. "Для достижения успеха мы должны объединить усилия по Конвенциям для поиска совместных решений, а не действовать изолированно. Совместная работа в рамках Рио-конвенций показывает, что объединив усилия, мы можем достичь большего", - отметила она.

По словам Тагиевой, интеграция таких стратегий, как NDC, NAP и национальные планы по биоразнообразию, может привести к существенным выгодам для многих целей Повестки устойчивого развития.

"Мы должны создавать механизмы обмена информацией, которые учитывают уникальную роль каждой Конвенции и одновременно позволяют интегрировать их действия", - подчеркнула замминистра, добавив, что гармонизация подходов поможет избежать дублирования, упростить отчетность и обеспечить взаимную поддержку усилий.