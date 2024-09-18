Умайра Тагиева: На COP29 должно быть достигнуто соглашение по климатическому финансированию

Сегодня в Азербайджане ведутся работы по оздоровлению окружающей среды и улучшению экологического состояния загрязненных территорий.

Сегодня в Азербайджане ведутся работы по оздоровлению окружающей среды и улучшению экологического состояния загрязненных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum).

По ее словам, государство придает большое значение решению экологических проблем и ведет практическую работу в данном направлении: "Сегодня Азербайджан является одним из основных участников "зеленого перехода", считающегося в мире главным приоритетом".

Замминистра отметила, что на освобожденных от оккупации территориях особое внимание уделяется вопросам экологического восстановления и поставлена ​​цель достижения углеродной нейтральности.

У.Тагиева также отметила важность проведения СОР29 в Баку: "В рамках нашего председательства в глобальной климатической повестке должно быть достигнуто соглашение по вопросу климатического финансирования, который остается открытым уже много лет. В мире достаточно финансовых ресурсов, однако один из важных вопросов касается правильного распределения финансовых потоков для решения климатических проблем в глобальном масштабе".