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Умайра Тагиева: Для достижения цели в 1,5°C необходимы коллективные действия

Умайра Тагиева: Для достижения цели в 1,5°C необходимы коллективные действия Для достижения цели по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия необходимы коллективные действия.
COP29
13 мая 2024 г. 09:47
Умайра Тагиева: Для достижения цели в 1,5°C необходимы коллективные действия

Для достижения цели по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия необходимы коллективные действия.

Как передает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева в ходе воркшопа по укреплению потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности.

"Важно предпринять активные действия для выполнения наших обязательств в соответствии с Парижским соглашением", - сказала она.

Тагиева подчеркнула, что обзоры по выбросам парниковых газов содержат всесторонний анализ мер по снижению выбросов в каждой стране. Также они демонстрируют прогресс в снижении выбросов, объем предоставленной и полученной поддержки в каждой стране, добавила она.

"Прозрачная и актуальная информация об угрозах выбросов и эффективности мер по их снижению способствует принятию обоснованных решений и укреплению доверия между странами", - добавила она.

Замминистра также отметила, что в настоящий момент разрабатывается двухгодичный отчет Азербайджана о перспективах в связи с изменением климата (BTR), который будет представлен до COP29.

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Версия на английском языке Umayra Taghiyeva: Collective action needed to achieve 1.5°C target
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: 1,5 dərəcə məqsədinə çatmaq üçün kollektiv tədbirlər görülməlidir

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