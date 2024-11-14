Ульви Мехтиев: Превращение Азербайджана в страну зеленого развития является одной из главных целей

Превращение Азербайджана в страну зеленого развития является одной из главных целей государства.

Превращение Азербайджана в страну зеленого развития является одной из главных целей государства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на министерском форуме по передовому зеленому управлению, организованном ASAN xidmət.

Он отметил, что сегодня народы со всего мира объединились, чтобы решить текущие глобальные экологические проблемы: "В документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" создание чистой окружающей среды и превращение Азербайджана в страну зеленого развития является одной из основных целей. Усилия Азербайджана в направлении устойчивого развития прибавились после председательства на COP29. Проведение COP29 в 2024 году, объявленном правительством "Годом солидарности во имя зеленого мира", подчеркивает нашу приверженность этой деятельности".

Глава Госагентства также отметил, что Служба ASAN обеспечивает оказание услуг в едином пространстве, что позволяет сэкономить потраченное на дорогу время и сократить сопутствующие этому выбросы загрязняющих веществ.