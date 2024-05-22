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Ульрих Ленартс: Председательство СОР29 серьезно настроено на борьбу с изменением климата

Ульрих Ленартс: Председательство СОР29 серьезно настроено на борьбу с изменением климата Команда COP29 очень серьезна настроена внести свой вклад в борьбу с климатическими изменениями.
COP29
22 мая 2024 г. 11:42
Ульрих Ленартс: Председательство СОР29 серьезно настроено на борьбу с изменением климата

Команда COP29 очень серьезна настроена внести свой вклад в борьбу с климатическими изменениями.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора по экологической и климатической политике и сотрудничеству Федеральной государственной службы иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Бельгии Ульрих Ленартс в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"В марте у нас была встреча на уровне министров. И мы видим, насколько серьезно вы [команда COP29] относитесь к этой подготовке. Подготовка национального правительства, а значит, и подготовка всех стран к достижению новых целей в области климата. Во-вторых, финансовый вопрос, поскольку необходимый объем можно достичь только за счет объединения государственного и частного финансирования, за счет объединения международных и внутренних ресурсов, и при этом необходимо также учитывать динамичный и растущий характер возможностей", - сказал он.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке Ulrik Lenaerts: COP29 presidency is seriously focused on fight against climate change
Версия на азербайджанском языке Ulrix Lenarts: COP29 sədrliyi iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə ciddi köklənib

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