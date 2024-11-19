Украина присоединилась к Глобальной платформе Климатического клуба в рамках COP29.
Как сообщает Report, Глобальная платформа Климатического клуба создана с целью ускорить декарбонизацию отраслей промышленности с высоким уровнем выбросов и поддержать развитие отраслей с нулевым и низким уровнем выбросов в развивающихся странах.
Платформа будет способствовать странам, желающим получить доступ к новейшим технологиям, в поиске международных инвесторов.
Участие Украины в этой инициативе позволит привлечь международных партнеров к зеленому восстановлению страны.