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Украина присоединилась к Глобальной платформе Климатического клуба в рамках COP29

Украина присоединилась к Глобальной платформе Климатического клуба в рамках COP29 Украина присоединилась к Глобальной платформе Климатического клуба в рамках COP29.
COP29
19 ноября 2024 г. 09:36
Украина присоединилась к Глобальной платформе Климатического клуба в рамках COP29

Украина присоединилась к Глобальной платформе Климатического клуба в рамках COP29.

Как сообщает Report, Глобальная платформа Климатического клуба создана с целью ускорить декарбонизацию отраслей промышленности с высоким уровнем выбросов и поддержать развитие отраслей с нулевым и низким уровнем выбросов в развивающихся странах.

Платформа будет способствовать странам, желающим получить доступ к новейшим технологиям, в поиске международных инвесторов.

Участие Украины в этой инициативе позволит привлечь международных партнеров к зеленому восстановлению страны.

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Версия на английском языке Ukraine joins Climate Club Global Platform within COP29 framework
Версия на азербайджанском языке Ukrayna COP29 çərçivəsində İqlim Klubu Qlobal Platformasına qoşulub

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