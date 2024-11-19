Уганда призывает к улучшению климатического финансирования и решению проблемы миграции

Уганда подтвердила приверженность обновить свой национально определяемый вклад (NDC) в 2025 году и призвала к увеличению финансовой и технической поддержки для реализации климатических инициатив.

Уганда подтвердила приверженность обновить свой национально определяемый вклад (NDC) в 2025 году и призвала к увеличению финансовой и технической поддержки для реализации климатических инициатив.

Как передает Report, об этом заявила министр водных ресурсов и окружающей среды Беатрис Энивар на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Энивар выразила обеспокоенность недостаточным климатическим финансированием для развивающихся стран и призвала к более эффективному механизму поддержки.

"Мы рассчитываем на финансовую помощь, которая обеспечит упрощенный доступ для уязвимых стран, часто сталкивающихся с трудностями при получении таких средств", - отметила она, подчеркнув, что климатическое финансирование является ключом к успешным действиям.

Кроме того, она выразила обеспокоенность растущей проблемой климатической миграции в Африке, особенно среди женщин и детей, и предложила и предложила Кампальскую министерскую декларацию по миграции и изменению климата как основу для регионального решения этой проблемы.

"Мы надеемся, что COP 29 ускорит работу Фонда потерь и ущерба и обеспечит доступ к этим средствам для уязвимых сообществ", - добавила Энивар.

Она также передала приветствия президента Уганды Йовери Кагута Мусевени :" Я хочу поздравить президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председательство Азербайджана на этой COP. Уганда поддерживает позицию председателя COP29 о том, что никто не должен остаться в стороне в вопросах климатических амбиций и действий”.