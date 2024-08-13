Ученый-океанолог: Дальнейшее снижение уровня Каспия означает катастрофу для рыбного промысла

Необходимо рассматривать проблему обмеления Каспийского моря на предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), а также освещать эту проблему в СМИ.

Необходимо рассматривать проблему обмеления Каспийского моря на предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), а также освещать эту проблему в СМИ.

Об этом Report сказал профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и комплексного управления прибрежными зонами Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Ученый отметил, что при дальнейшем падении уровня Каспия начнется осолонение вод моря, вследствие чего водная экосистема будет под угрозой.

"Снижение уровня Каспийского моря означает катастрофу для рыбного промысла, поскольку произойдет осушение нерестилищ ценных пород рыбы в северной части бассейна", - считает он.

"Серьезную озабоченность резким падением уровня Каспийского моря в порядке обсуждения выразил и президент Азербайджана И. Алиев на Каспийском саммите в 2022 году", - добавил эксперт.

При этом ученый отметил, то надежных методов долгосрочного прогнозирования уровня Каспия не существует: "Наиболее часто используемые для этой цели климатические модели плохо описывают даже современный климат Каспийского моря, что указывает их непригодность для прогноза уровня моря на длительную перспективу (конец столетия)".

Однако при этом, В. Малинин считает, что несмотря на проблемы с обмелением Каспийского моря, маловероятно что оно повторит судьбу Аральского моря.