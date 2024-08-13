О нас

Ученый-океанолог: Дальнейшее снижение уровня Каспия означает катастрофу для рыбного промысла

Ученый-океанолог: Дальнейшее снижение уровня Каспия означает катастрофу для рыбного промысла Необходимо рассматривать проблему обмеления Каспийского моря на предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), а также освещать эту проблему в СМИ.
COP29
13 августа 2024 г. 13:54
Ученый-океанолог: Дальнейшее снижение уровня Каспия означает катастрофу для рыбного промысла

Необходимо рассматривать проблему обмеления Каспийского моря на предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), а также освещать эту проблему в СМИ.

Об этом Report сказал профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и комплексного управления прибрежными зонами Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Ученый отметил, что при дальнейшем падении уровня Каспия начнется осолонение вод моря, вследствие чего водная экосистема будет под угрозой.

"Снижение уровня Каспийского моря означает катастрофу для рыбного промысла, поскольку произойдет осушение нерестилищ ценных пород рыбы в северной части бассейна", - считает он.

"Серьезную озабоченность резким падением уровня Каспийского моря в порядке обсуждения выразил и президент Азербайджана И. Алиев на Каспийском саммите в 2022 году", - добавил эксперт.

При этом ученый отметил, то надежных методов долгосрочного прогнозирования уровня Каспия не существует: "Наиболее часто используемые для этой цели климатические модели плохо описывают даже современный климат Каспийского моря, что указывает их непригодность для прогноза уровня моря на длительную перспективу (конец столетия)".

Однако при этом, В. Малинин считает, что несмотря на проблемы с обмелением Каспийского моря, маловероятно что оно повторит судьбу Аральского моря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oceanographer warns of catastrophe for fishing industry as Caspian Sea levels continue to drop
Версия на азербайджанском языке Alim-okeanoloq: Xəzər dənizinin səviyyəsinin daha da aşağı düşməsi balıqçılıq üçün fəlakət deməkdir

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi