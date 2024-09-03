Участники ETF обсудили в Баку вопросы предоставления нацотчетов по прозрачности

Участники второй сессии дискуссионной панели в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в расширенной системе прозрачности (ETF)" во вторник в Баку обсудили двухгодичные отчёты о прозрачно

Участники второй сессии дискуссионной панели в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в расширенной системе прозрачности (ETF)" во вторник в Баку обсудили двухгодичные отчеты о прозрачности (BTR), а также Бакинскую глобальную транспарентную климатическую платформу.

Как передает Report, в ходе дискуссии климатические эксперты и официальные представители различных государств, в частности, обсудили готовность своих стран представить национальные BTR.

По результатам опроса, представители 11 стран планируют представить свои отчеты до начала COP29, три страны - в период проведения конференции, 43 - в декабре 2024 года, когда завершается срок подачи отчетов.

"Мы должны подготовить свои страны для предоставления отчетов BTR в срок. Тогда мы сможем добиться успешного регулирования климатической политики наших стран. От этого зависит, сможем ли мы добиться успехов в борьбе с климатическими изменениями", - сказала модератор панели.

Кроме этого, участники панели и представители отдельных стран рассказали о своих планах и этапах подготовки двухгодичные отчетов.

Отметим, что COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.