О нас

Участники COP29 из стран Африки призвали к справедливому распределению климатического финансирования

Участники COP29 из стран Африки призвали к справедливому распределению климатического финансирования Участники COP29 из стран Африки призвали к справедливому распределению климатического финансирования
COP29
13 ноября 2024 г. 10:29
Участники COP29 из стран Африки призвали к справедливому распределению климатического финансирования

Организации гражданского общества Африки призвали мировое сообщество выполнить данные обещания и установить более амбициозные и справедливые цели в климатическом финансировании.

Как сообщает Report, это заявление прозвучало на брифинге, проведенном в африканском павильоне в рамках COP29.

Участники подчеркнули, что новая коллективная цель по климатическому финансированию должна соответствовать амбициям Африки по адаптации, которые обсуждаются в рамках переговоров Глобальной цели по адаптации. Также было отмечено, что принципы Парижского соглашения и требования климатической справедливости должны стать основой для климатического финансирования.

На мероприятии Панафриканский альянс климатической справедливости призвал развитые страны выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению, обеспечить реализацию в Баку новой коллективной цели и устойчивый поток климатического финансирования для борьбы с климатическим кризисом.

Представители африканских НПО также заявили о необходимости взаимной солидарности на COP29 и призвали к справедливости и равенству в климатическом финансировании.

Фото: Самира Гасанова

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAfrican participants at COP29 urge major powers to fulfill commitments
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un afrikalı iştirakçıları böyük dövlətləri öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıblar

Самое важное

Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi