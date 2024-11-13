Участники COP29 из стран Африки призвали к справедливому распределению климатического финансирования

Участники COP29 из стран Африки призвали к справедливому распределению климатического финансирования

Организации гражданского общества Африки призвали мировое сообщество выполнить данные обещания и установить более амбициозные и справедливые цели в климатическом финансировании.

Как сообщает Report, это заявление прозвучало на брифинге, проведенном в африканском павильоне в рамках COP29.

Участники подчеркнули, что новая коллективная цель по климатическому финансированию должна соответствовать амбициям Африки по адаптации, которые обсуждаются в рамках переговоров Глобальной цели по адаптации. Также было отмечено, что принципы Парижского соглашения и требования климатической справедливости должны стать основой для климатического финансирования.

На мероприятии Панафриканский альянс климатической справедливости призвал развитые страны выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению, обеспечить реализацию в Баку новой коллективной цели и устойчивый поток климатического финансирования для борьбы с климатическим кризисом.

Представители африканских НПО также заявили о необходимости взаимной солидарности на COP29 и призвали к справедливости и равенству в климатическом финансировании.

Фото: Самира Гасанова