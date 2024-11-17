Участник акции: Фрэнк Паллоне был против возвращения Карабаха Азербайджану

Член Конгресса США Фрэнк Паллоне выступал против возвращения Карабаха Азербайджану.
Об этом сказал корреспонденту
Он отметил, что участники акции не хотят видеть в Азербайджане человека, финансируемого армянским лобби.
"Мы хотим, чтобы Паллоне убрался из Азербайджана. Все представители НПО, участвующие в этой акции, придерживаются того же мнения. Он приехал сюда по предложению ООН. Паллоне всегда занимался антиазербайджанской пропагандой и выступал против возвращения Карабаха Азербайджану. Тысячи азербайджанцев, в том числе семьи гази и шехидов, хотят, чтобы проармянский конгрессмен вернулся в свою страну. Мы скандируем лозунг "Паллоне, убирайся!". Нас очень задело его приглашение со стороны ООН на COP29", - сказал М.Алиев.
Отметим, что сегодня группа руководителей азербайджанских НПО и общественных активистов провела очередную акцию протеста перед отелем, где остановился проармянский конгрессмен США Фрэнк Паллоне, оскорбивший азербайджанский народ.
Основные требования НПО заключаются в том, чтобы Паллоне принес извинения азербайджанскому народу, в отношении его охранников, применивших насилие к общественным активистам во время вчерашней мирной акции, было возбуждено уголовное дело, а сам конгрессмен ответил за клеветнические кампании против Азербайджана.