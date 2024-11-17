Участник акции: Фрэнк Паллоне был против возвращения Карабаха Азербайджану

Член Конгресса США Фрэнк Паллоне выступал против возвращения Карабаха Азербайджану.

Член Конгресса США Фрэнк Паллоне выступал против возвращения Карабаха Азербайджану.

Об этом сказал корреспонденту Report председатель Общественного объединения помощи семьям шехидов Мушфиг Алиев, принимающий участие в акции протеста против нахождения в стране проармянского конгрессмена.

Он отметил, что участники акции не хотят видеть в Азербайджане человека, финансируемого армянским лобби.

"Мы хотим, чтобы Паллоне убрался из Азербайджана. Все представители НПО, участвующие в этой акции, придерживаются того же мнения. Он приехал сюда по предложению ООН. Паллоне всегда занимался антиазербайджанской пропагандой и выступал против возвращения Карабаха Азербайджану. Тысячи азербайджанцев, в том числе семьи гази и шехидов, хотят, чтобы проармянский конгрессмен вернулся в свою страну. Мы скандируем лозунг "Паллоне, убирайся!". Нас очень задело его приглашение со стороны ООН на COP29", - сказал М.Алиев.

Отметим, что сегодня группа руководителей азербайджанских НПО и общественных активистов провела очередную акцию протеста перед отелем, где остановился проармянский конгрессмен США Фрэнк Паллоне, оскорбивший азербайджанский народ.

Основные требования НПО заключаются в том, чтобы Паллоне принес извинения азербайджанскому народу, в отношении его охранников, применивших насилие к общественным активистам во время вчерашней мирной акции, было возбуждено уголовное дело, а сам конгрессмен ответил за клеветнические кампании против Азербайджана.