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Турецкий замминистра: Цифровые технологии значимы для развития общества  

Турецкий замминистра: Цифровые технологии значимы для развития общества  
COP29
16 ноября 2024 г. 11:08
Турецкий замминистра: Цифровые технологии значимы для развития общества  

Цифровые технологии играют ключевую роль в развитии современного общества.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра промышленности и технологий Турции Мухаммет Касым Гёнюллю на круглом столе высокого уровня по зеленым цифровым действиям.

По словам замминистра, для поддержки цифровизации в Турции созданы технопарки.

"Мы активно работаем над созданием цифровой инфраструктуры и продолжаем усилия по ее совершенствованию. Кроме того, мы уделяем внимание повышению уровня грамотности в этой сфере. Важно вовлекать малые и средние предприятия в эти процессы, так как их участие способствует более широкому внедрению технологий. Мы возлагаем большие надежды на реализацию зеленой цифровой повестки, что станет важным шагом к достижению целей COP30", - отметил Гёнюллю.

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Версия на английском языке Turkish official: Digital tech dev't plays crucial role in human life
Версия на азербайджанском языке Türkiyə rəsmisi: "Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı həyatımızda çox böyük rol oynayır"

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