Турецкий замминистра: Цифровые технологии значимы для развития общества

Цифровые технологии играют ключевую роль в развитии современного общества.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра промышленности и технологий Турции Мухаммет Касым Гёнюллю на круглом столе высокого уровня по зеленым цифровым действиям.

По словам замминистра, для поддержки цифровизации в Турции созданы технопарки.

"Мы активно работаем над созданием цифровой инфраструктуры и продолжаем усилия по ее совершенствованию. Кроме того, мы уделяем внимание повышению уровня грамотности в этой сфере. Важно вовлекать малые и средние предприятия в эти процессы, так как их участие способствует более широкому внедрению технологий. Мы возлагаем большие надежды на реализацию зеленой цифровой повестки, что станет важным шагом к достижению целей COP30", - отметил Гёнюллю.