Турецкий депутат: COP29 еще больше усилит авторитет Азербайджана в мире

29-я сессия Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата сыграет важную роль в усилении международного авторитета Азербайджана.
Об этом заявил турецкий депутат Доган Бекин в интервью анкаринскому бюро Report.
Бекин подчеркнул, что Азербайджан, занимающий геостратегическое положение, все больше укрепляет свои позиции на мировой арене, чему способствуют успехи страны, включая победу в Карабахе.
"Азербайджан успешно принимал множество международных мероприятий, и проведение COP29 лишь усилит его влияние", - добавил Бекин. Он выразил уверенность в том, что Азербайджан успешно справится с проведением этого важного мероприятия, имеющего большое значение для решения глобальных экологических проблем.