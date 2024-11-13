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Турция разработала стратегию по адаптации к изменению климата до 2031 года

Турция разработала стратегию по адаптации к изменению климата до 2031 года 11:50
COP29
13 ноября 2024 г. 12:25
Турция разработала стратегию по адаптации к изменению климата до 2031 года

Турция подготовила "Стратегию и план действий по адаптации к изменению климата на 2024-2030 годы".

Как сообщает Report, об этом сказано на презентации подготовленного документа в Голубой зоне климатической конференции COP29 в Баку.

Документ подготовлен с целью создания более устойчивой и долгосрочной зеленой Турции в экономическом, социальном и экологическом плане. Он охватывает основанные на анализе рисков 11 секторов и ряд важных вопросов.

В рамках Плана действий в сотрудничестве с соответствующими учреждениями и организациями определены 40 стратегических целей и 129 мер.

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум подчеркнул, что его страна продолжит комплексно выполнять свои обязанности по защите будущих поколений и мира.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə İqlim Dəyişikliyinə Uyğunlaşma Strategiyası və Fəaliyyət Planı hazırlayıb

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