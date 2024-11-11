Турция намерена рассказать о своих климатических действиях на COP29 в Баку

Турция намерена рассказать о предпринятых страной мерах в борьбе с климатическими изменениями на климатической конференции COP29 в Баку.

Турция намерена рассказать о предпринятых страной мерах в борьбе с климатическими изменениями на конференции COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум на церемонии открытия турецкого павильона на Бакинском олимпийском стадионе.

По его словам, Турция примет активное участие в COP29, придерживаясь принципа "одна нация, два государства".

"На COP29 в Азербайджане мы также обсудим финансовые механизмы, связанные с изменением климата", - сказал он.