TRACECA: Необходимо наращивать пропускную способность пограничной инфраструктуры стран-членов

17:42

Государства-члены транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, TRACECA) добились значительного прогресса в развитии национальной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

Он отметил, что необходимо координировать усилия в данном направлении для расширения пропускной способности пограничной инфраструктуры и обеспечения эффективности транзита.

"Необходимо также усовершенствовать цифровую связь и электронный обмен данными в транспортном секторе. Это должно стать приоритетом всех стран-участников", - отметил Асавбаев.

По словам генсека, в прошлом месяце достигнута интеграция между IТ-системами Азербайджана и Грузии: "В настоящее время мы активно работаем над интеграцией IТ-систем Турции и Грузии. Мы должны обеспечить бесперебойную связь между различными заинтересованными сторонами внутри каждой страны. Цифровая связь очень важна для снижения растущего давления на транспортные системы".