О нас

TRACECA: Необходимо наращивать пропускную способность пограничной инфраструктуры стран-членов

TRACECA: Необходимо наращивать пропускную способность пограничной инфраструктуры стран-членов 17:42
COP29
20 ноября 2024 г. 18:20
TRACECA: Необходимо наращивать пропускную способность пограничной инфраструктуры стран-членов

Государства-члены транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, TRACECA) добились значительного прогресса в развитии национальной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

Он отметил, что необходимо координировать усилия в данном направлении для расширения пропускной способности пограничной инфраструктуры и обеспечения эффективности транзита.

"Необходимо также усовершенствовать цифровую связь и электронный обмен данными в транспортном секторе. Это должно стать приоритетом всех стран-участников", - отметил Асавбаев.

По словам генсека, в прошлом месяце достигнута интеграция между IТ-системами Азербайджана и Грузии: "В настоящее время мы активно работаем над интеграцией IТ-систем Турции и Грузии. Мы должны обеспечить бесперебойную связь между различными заинтересованными сторонами внутри каждой страны. Цифровая связь очень важна для снижения растущего давления на транспортные системы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TRACECA: Üzv dövlətlər milli infrastrukturun inkişafında irəliləyişlər əldə edib

Самое читаемое

Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
19 ноября 2024 г. 15:52
В Баку и на Абшероне ожидаются ливни
В Баку и на Абшероне ожидаются ливни
17 ноября 2024 г. 14:38
РФ нанесла самые сокрушительные удары по объектам критической инфраструктуры Украины
РФ нанесла "самые сокрушительные" удары по объектам критической инфраструктуры Украины
17 ноября 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi