Токаев: Казахстан примет активное участие в работе климатической конференции СОР29

Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата и планирует принять активное участие в работе COP29.

Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата и планирует принять активное участие в работе COP29.

Как сообщает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

По его словам, которые приводит пресс-служба Акорды, большое значение имеет управление изменением климата. При этом Токаев привел прогнозы экспертов о 80%-ной вероятности того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию.

“Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата”, – заявил Токаев.

Он также добавил, что в 2026 году Казахстан проведет Региональный климатический саммит под эгидой ООН.

“Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе”, - подчеркнул он.

Президент Казахстана также призывал объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей: “Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран”, – отметил он.