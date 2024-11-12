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Токаев и Стубб провели переговоры в рамках COP29 в Баку

Токаев и Стубб провели переговоры в рамках COP29 в Баку Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках климатической конференции COP29 в Баку провел переговоры с главой Финляндии Александром Стуббом.
COP29
12 ноября 2024 г. 16:45
Токаев и Стубб провели переговоры в рамках COP29 в Баку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках климатической конференции COP29 в Баку провел переговоры с главой Финляндии Александром Стуббом.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Он подчеркнул, что Финляндия является надежным и проверенным партнером Казахстана в регионе Северной Европы и Европейском Союзе в целом.

В ходе беседы главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках многосторонних объединений.

Стороны обсудили вопрос обмена визитами.

Токаев отметил, что посетит с госвизитом Финляндию.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Finlandiya prezidentləri Bakıda COP29 çərçivəsində danışıqlar aparıblar
Версия на английском языке Tokayev and Stubb hold talks at COP29 in Baku

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