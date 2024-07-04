Токаев: На COP29 страны смогут проявить солидарность в вопросах климатической повестки

Конференция COP29 позволит странам проявить солидарность в вопросах климатической повестки.

Конференция COP29 позволит странам проявить солидарность в вопросах климатической повестки.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на встрече в формате “ШОС+” в Астане.

"В текущий реалиях особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата. Ситуация в этой сфере вызывает серьезную обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам", - подчеркнул он.

По словам Токаева, недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков, масштабы которого, по мнению специалистов, напрямую связаны с процессом глобального потепления.

"Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно. Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств. Нашу солидарность по вопросам климатической повестки мы сможем проявить в рамках предстоящей конференции COP29 в Баку в ноябре этого года”, - сказал Токаев.

Он также пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву успешного проведения данного мероприятия.

"Отдельное внимание следует уделить выработке совместных действий по решению проблемы деградации внутренних водоемов, а также внедрению новых водосберегающих технологий. Совместная работа наших стран в этом направлении станет практическим вкладом ШОС в реализацию целей объявленного ООН Международного года сохранения ледников, который был инициирован Таджикистаном”, - заявил президент Казахстана.