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Токаев: Cаммит COP29 – большое историческое достижение Азербайджана и его дипломатии

Токаев: Cаммит COP29 – большое историческое достижение Азербайджана и его дипломатии Саммит COP29 – это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии.
COP29
11 марта 2024 г. 16:12
Токаев: Cаммит COP29 – большое историческое достижение Азербайджана и его дипломатии

Саммит 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) – это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Акорды, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана сегодня в Баку.

По его словам, уровень сотрудничества и взаимодействия между двумя странами довольно высокий.

"Я с большой благодарностью принимаю приглашение принять участие в саммите COP29 – это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем и глобального сотрудничества. Баку, безусловно, справится с этой задачей", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

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Версия на английском языке Tokayev: COP29 Summit - great historical achievement for Azerbaijan and its diplomacy
Версия на азербайджанском языке Tokayev: COP29 Azərbaycan və onun diplomatiyası üçün böyük tarixi nailiyyətdir

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