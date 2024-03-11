Токаев: Cаммит COP29 – большое историческое достижение Азербайджана и его дипломатии

Саммит COP29 – это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии.

Саммит 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) – это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Акорды, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана сегодня в Баку.

По его словам, уровень сотрудничества и взаимодействия между двумя странами довольно высокий.

"Я с большой благодарностью принимаю приглашение принять участие в саммите COP29 – это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем и глобального сотрудничества. Баку, безусловно, справится с этой задачей", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.