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Тимур Бутунбаев: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в вопросах сохранения водных ресурсов

Тимур Бутунбаев: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в вопросах сохранения водных ресурсов Узбекистан и Азербайджан активно обмениваются опытом в вопросах сохранения водных ресурсов и борьбы с обмелением и опустыниванием.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:06
Тимур Бутунбаев: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в вопросах сохранения водных ресурсов

Узбекистан и Азербайджан активно обмениваются опытом в вопросах сохранения водных ресурсов и борьбы с обмелением и опустыниванием.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал первый заместитель министра водного хозяйства Узбекистана Тимур Бутунбаев.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул роль Азербайджана в продвижении вопросов климата, сохранении водных ресурсов. Я думаю, что перспектива широкая, все зависит от министерств, частного сектора, от того, как мы будем организовывать наше сотрудничество", - сказал он.

Бутунбаев подчеркнул, что проблема Аральского и Каспийского морей остро стоит на повестке дня и открывает возможности для взаимодействия в этой сфере.

Говоря о деятельности в сфере водосберегающих технологий, замминистра подчеркнул, что между двумя странами налажены связи как на уровне министерств, так и частного сектора.

Первый заместитель также подчеркнул значение привлечения международного сообщества, отметив, что проблемы опустынивания и сохранения водных ресурсов должны чаще подниматься на климатических конференциях.

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Версия на азербайджанском языке Timur Butunbayev: Azərbaycan və Özbəkistan su ehtiyatlarının qorunması prinsipləri məsələlərində fəal əməkdaşlıq edir
Версия на английском языке Timur Butunbaev: Azerbaijan, Uzbekistan actively co-op in water conservation issues

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