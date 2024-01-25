The National: Для Азербайджана в приоритете передача "зеленых" технологий бедным странам

Азербайджан поставит вопрос загрязнения окружающей среды, нехватку воды и необходимости помочь более бедным странам получить доступ к чистым технологиям на первое место в повестке дня COP29, который пройдет в Баку в ноябре 2024 году.

Для Азербайджана приоритетами повестки дня COP29, который пройдет в Баку, являются загрязнение окружающей среды, нехватка воды и необходимость поддержки бедных стран в доступе к чистым технологиям.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в ежедневной газете The National.

В интервью изданию посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что COP29 может "выйти за рамки" главной цели - не допустить рост глобальной температуры выше 1,5°C, а затронуть более широкие экологические проблемы, такие как нехватка воды, в том числе в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

"Падение уровня Каспийского моря входит в число региональных рисков, к которым Азербайджан хочет привлечь внимание. На переговорах также можно было бы подчеркнуть, что такие конфликты, как войны в секторе Газа и Украине имеют серьезные экологические последствия", - сказал посол, комментируя планы Азербайджана.

Саммит в Баку, планируемый как "финансовый СОР" и который станет мостом к следующему COP30 в Бразилии, может быть чем-то большим, считает посол.

"Вероятно, будет уделено внимание вопросам финансирования, но я думаю, что еще больше нужно сконцентрироваться на передачу технологий бедным странам, потому что это позволит развивающимся странам быть более самодостаточными", - добавил он. - Если бы мы смогли добиться прорыва в передаче технологий, это было бы очень важным вкладом".

Он также отметил, что Азербайджан будет использовать опыт предыдущих переговоров по климату, таких как COP26 в Великобритании.

В публикации также подчеркивается, что большой интерес для Азербайджана представляет борьба с загрязнением, оставшимся в наследство от советских времен при производстве ископаемого топлива и падение уровня Каспия, что потенциально ведет к большим экологическим и экономическим последствиям для прикаспийских государств.