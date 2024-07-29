The National: Азербайджан готовится принять COP29

Перед Азербайджаном, богатым ископаемым топливом, стоит непростая задача успешного проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Перед Азербайджаном, богатым ископаемым топливом, стоит непростая задача успешного проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в ежедневной газете The National.

Автор статьи отмечает, что примерно через три месяца Баку соберет представителей почти 200 стран, чтобы попытаться решить проблему изменения климата.

Он утверждает, что проведение COP – дело нелегкое: "Переговоры во время саммита порой затягиваются до поздней ночи".

По его словам, несмотря на то что организация мероприятия в стране с богатой историей нефтедобычи подверглась критике в западных СМИ, руководство страны уверено в том, что на COP29 будут достигнуты поставленные задачи.

"Принятие решения в пользу Баку подверглось критике со стороны тех, кто считает, что лоббисты индустрии ископаемого топлива взяли под контроль переговоры. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на "широкую, скоординированную медийную атаку" со стороны Запада", - говорится в статье.

Автор приводит слова главы государства: "Мы, конечно, пытались объяснить, что это не наша вина, что у нас есть нефть и газ, вы не должны судить нас по этому. Вы должны судить нас по тому, как мы используем доходы, как мы диверсифицируем нашу экономику, как мы боремся с безработицей и бедностью… Могу сказать вам, что с течением времени нападок на нас становится все меньше и меньше… Но мы понимаем, что чем ближе мероприятие, тем уровень критики будет расти".

Кроме того, автор отмечает, что страна добилась существенного прогресса в области возобновляемых источников энергии, что свидетельствует о готовности Азербайджана к зеленому переходу.

"За пределами города на залитых солнцем холмах находится огромная солнечная электростанция "Гарадаг". Построенная компанией Masdar из ОАЭ и открытая в прошлом году электростанция мощностью 230-мегаватт является первым в стране подобным проектом промышленного масштаба. Она будет обеспечивать электроэнергией около 110 000 домохозяйств, заявили в Masdar, и ее цель - сократить выбросы в окружающую среду на 200 000 тонн в год", - отмечает издание.